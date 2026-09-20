Hernán Crespo afirma que Atlas se está adaptando a su estilo

"Hemos mejorado en asociaciones, generamos más ocasiones. Veo que mis hombres se están adaptando al estilo que buscamos, a situaciones diferentes y poco a poco mejoramos en el conjunto", aseguró el estratega.
Atlas y Pumas igualaron hoy 1-1 en partido de la novena jornada del torneo Apertura.
El ex entrenador del Sao Paulo confió en que sus dirigidos, que acumulan cuatro partidos sin ganar, mejoren en los próximos compromisos.
Atlas ocupa el sexto puesto con con 14 puntos.
En la décima jornada, Atlas visitará a Tijuana este viernes.