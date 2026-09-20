Julián Alvarez, suplente en el Atlético; Joanthan David y Johnny, titulares

El Atlético sale con Jan Oblak, en la portería; Marc Pubill, Cristian 'Cuti' Romero, David Hancko y Alejandro Grimaldo, en la defensa; Marcos Llorente y Johnny Cardoso, en el medio campo; Giuliano Simeone, Kang in Lee y Álex Baena, por delante; y Jonathan David, en punta.

En el banquillo, aparte de Julián Alvarez y Lookman, figuran el guardameta Juan Musso, los defensas Jorge Domínguez, Robin Le Normand y Dani Martínez; los medios Obed Vargas, Koke Resurrección, Rodrigo Mendoza, Morten Hjulmand y Jorge Castillo y el extremo Arnau Ortiz.