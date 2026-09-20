Nashville golea al Chicago y es el primer clasificado a los 'playoff' de la MLS

El inglés Sam Surridge en el primer tiempo y el argentino Cristian Espinoza y el alemán Hany Mukhtar en el tramo final del partido fueron los protagonistas de la goleada de los 'Boys in Gold' frente al equipo de Robert Lewandowski.

Para Surridge, fue su decimosexta diana de la temporada, tres menos que Lionel Messi, máximo goleador del campeonato.

El Nashville, con 57 puntos, es líder de la Conferencia Este y el mejor equipo de la competición. El Oeste lo lideran los Vancouver Whitecaps con 49 puntos.

Los Whitecaps también ganaron este sábado por 0-3, en su caso a domicilio, en el campo del Real Salt Lake, con el alemán Thomas Müller como autor del segundo tanto visitante.

Además de estos partidos, este sábado destacó el triunfo del New England Revolution por 4-2 frente al Orlando City gracias a dos goles en el tiempo añadido de Peyton Miller y del valenciano Carles Gil. Tanto Gil como Miller firmaron dobletes.

Para el Orlando marcaron el colombiano Iván Angulo y el argentino Martín Ojeda, que puso las tablas, desde los once metros, en el minuto 88. A la espera de lo que haga el Inter Miami mañana, el New England Revolution es segundo en el Este con 46 puntos.

En Kansas City, el Philadelphia Union derrotó al Sporting por 3-4 tras levantar tres goles en contra en el segundo tiempo. El Kansas City se adelantó por 3-0 -con doblete del brasileño André Luiz en los primeros 15 minutos, pero el Philadelphia remontó con cuatro goles en un lapso de nueve minutos, entre el 64 y el 73.

Los Angeles FC empató 2-2 en el campo de los San Jose Earthquakes con goles del coreano Son Heung-Min y del francés Denis Bouanga, mientras que el Galaxy derrotó por 2-3 al Minnesota United con el argentino Pablo Ruiz abriendo el marcador.

Houston Dynamo y Cincinnati también empataron 2-2, con un gol del brasileño Guilherme y otro del ecuatoriano Bryan Ramírez para locales y visitantes, respectivamente.

El español Brais Méndez fue autor del segundo del Columbus Crew en el triunfo por 0-2 en Montreal, mientras que St. Louis City se impuso por 3-1 al Toronto y el derbi texano entre Dallas y Austin terminó sin goles.