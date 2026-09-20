Sin goles ni grandes ocasiones al descanso en el derbi (0-0)

Sin goles ni grandes ocasiones al descanso en el derbi (0-0)

Madrid, 20 sep (EFE).- Atlético de Madrid y Real Madrid empatan a cero al descanso en el estadio Metropolitano tras 45 minutos en los que no se vieron ocasiones de peligro por parte de ninguno de los equipos.