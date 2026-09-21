Ayoze Pérez, del Villarreal: "Las últimas victorias nos dan confianza"

El futbolista canario destacó especialmente la última conseguida en su feudo ante el Levante, ya que "no veníamos consiguiendo resultados ante nuestra gente y las sensaciones no eran las mejores", dijo Ayoze a los medios antes de apuntar que el domingo hicieron "un partido bastante completo y fuimos justos merecedores de los tres puntos".

"Además, es una segunda victoria consecutiva y esperemos que de aquí en adelante tengamos muchas más victorias que celebrar, especialmente en casa, ya que es importante sumar mucho", agregó Ayoze, quien abrió el marcador cuando se estaba "resistiendo bastante la victoria y después de varias acciones de gol".

El delantero del Villarreal recordó que estuvo "cerca de materializar en jornadas anteriores, pero se ha estado resistiendo un poco, pero bueno, da un poco de alivio al abrir la lata", añadió.

También consideró que cuando lleven "varias jornadas sumando de tres, la falta de confianza irá quedando poco a poco en el olvido, porque son muchas ocasiones que creas y ellos con poco te hacen gol", aseguró Ayoze, quien cree que "con esa insistencia de seguir haciendo lo que toca, te terminas llevando los tres puntos, se suceden en las ocasiones y llegan los goles".

Respecto al cambio de idea de juego respecto a las últimas temporadas, el canario cree que es "cuestión de un poco de tiempo y plasmasmarla en el campo durante el mayor tiempo posible", además de considerar que están más cerca de conseguirlo, como reflejan en su opinión los últimos resultados.

"Esperemos que de cara a futuro el equipo siga dando pasos de gigante y podamos estar en la parte alta de la tabla peleando por grandes objetivos, después de que en los últimos partidos ha habido cosas muy buenas, numerosas ocasiones durante bastantes minutos de dominio claro y creo que eso es importante", apuntó .

Para Ayoze Pérez el parón de tres semanas que afrontan ahora se hace "un poco raro", si bien añadió que ahora tendrán tiempo para "resetear, limpiar un poco la mente, seguir trabajando en las ideas para seguir mejorando de cara a lo que viene, ya que después del parón viene en un calendario exigente y hay que estar preparados tanto para la Champions, como la Liga y la Copa", concluyó.