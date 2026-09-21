El Real Madrid estrena la Liga de Campeones en casa contra el PSG

Las de Pau Quesada confirmaron su clasificación para el torneo después de superar en la ronda previa al Ajax neerlandés por un marcador global de 4-1 (0-2 en la ida, 2-1 en la vuelta). Gracias a ese resultado, el equipo blanco está presente en la fase liga, que mantiene el cambio de formato implantado el curso anterior.

El sorteo deparó al Real Madrid un inicio de campeonato europeo muy duro, con el PSG primero y el Manchester City y el Bayern de Múnich después. Las últimas tres jornadas, contra Paris FC, Inter de Milán y Roma, podrían ser más asequibles. El equipo blanco querrá volver a intentar pasar de cuartos de final, su barrera en la competición en tres ocasiones.

Esta temporada, las de Pau Quesada suman tres victorias y un empate, contra el Eibar en casa, en las cuatro primeras jornadas de la Liga F. Acumulan ocho goles a favor y tres en contra, dos de ellos en la victoria por 3-2 contra el Atlético de Madrid de la jornada 1.

En el último encuentro, ante el Valencia, el Real Madrid celebró el regreso a los terrenos de juego de Athenea del Castillo, lesionada de la clavícula durante la pretemporada. La delantera española, además, consiguió el último tanto para refrendar la victoria (3-1) en un partido con muchas rotaciones.

Sin embargo, esta misma semana Pau Quesada ha perdido por una lesión en el tendón del bíceps femoral a la centrocampista francesa Sandie Toletti.

Una baja que se suma a las de las jugadoras que abandonaron el equipo blanco durante el mercado de verano, algunas tan importantes como Misa Rodríguez, última superviviente junto a Teresa Abelleira del primer año de la historia del Real Madrid femenino, o Caroline Weir, máxima goleadora de la historia del club.

Por su parte, el PSG también debió superar la ronda previa para clasificarse a la fase liga de la Liga de Campeones. En su caso, fue contra el Eintracht de Fráncfort, por un marcador acumulado de 6-2 (1-1 en Alemania, 5-1 en Francia después de la prórroga).

En la competición doméstica francesa, el PSG ha arrancado el curso con tres victorias en tres jornadas, contra el Lens, el Estrasburgo y el Nantes. Las de Paulo César colideran la primera división de su país junto al Olympique de Lyon, que tampoco conoce la derrota.

En la plantilla del PSG hay dos viejas conocidas del Real Madrid. La francesa Naomie Feller abandonó el club blanco en dirección a París este verano, y la española Olga Carmona había completado el mismo camino en el mercado estival anterior.

Los dos equipos se han visto las caras en cinco ocasiones en la Liga de Campeones femenina, con un balance de una victoria para el Real Madrid, tres para el PSG y un empate. El último duelo fue en París, en la fase liga de la pasada temporada, y fue el único triunfo de las blancas.

Real Madrid: Frohms; Eva Navarro, Lakrar, Andersson, Levels; Elisa, Andreia; Keukelaar, Linda Caicedo, Athenea; y Schröder.

PSG: Kiedrzynek; Isabela, Élisa de Almeida, Dudek, Elimbi; Kanjinga, Ebayilin, Echegini, Karchaoui; Leuchter y Feller.

Árbitra: Ivana Projkovska (Macedonia).

Estadio: Alfredo di Stéfano, de Madrid.