Flick se queda sin diecisiete internacionales

La absoluta de España, con siete componentes, es la que reúne a más barcelonistas: Cubarsí, Eric Garcia, Rodri, Pedri, Olmo, Lamine y Fermín, quien vuelve al equipo nacional después de que una lesión le impidiera convertirse en campeón del Mundo.

España jugará cuatro partidos: Uno frente a Inglaterra como visitante; otro en casa ante la República Checa y dos más (casa y fuera) frente a Croacia, selección con la que está convocado el meta Dominik Livakovic.

En la sub 21 española, que se medirá a Finlandia, San Marino y Rumanía, están convocados Xavi Espart y Marc Bernal; mientras que Karim Adeyemi ha vuelto a la selección alemana que entrena Jurgen Klopp para los partidos ante Serbia y Croacia.

Joao Cancelo ha sido convocado con Portugal para medirse ante Croacia, Gales y Noruega; mientras que Jules Kounde, que no ha jugado los tres últimos partidos con el Barça, es un fijo con la selección francesa para jugar ante Turquía, Bélgica e Italia.

Anthony Gordon estará con Inglaterra, como Hamza Albelkarim con Egipto y Jesse Bisiwu con la sub 21 de Bélgica. Finalmente, el Barça cruza los dedos con su jugador más en forma, Raphael Dias 'Raphinha', que jugará tres amistoso con Brasil, dos en Australia y otro en India.