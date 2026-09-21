Palmer, Rice y Rashford, fuera de la lista para el partido contra España

Palmer, Rice y Rashford, fuera de la lista para el partido contra España

Londres, 21 sep (EFE).- Cole Palmer, Marcus Rashford, Declan Rice, Tino Livramento y Kobbie Mainoo se perderán los próximos partidos de Inglaterra en la Liga de Naciones, incluyendo el duelo del sábado contra España en Wembley.