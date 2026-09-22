Cita con el futuro del fútbol en Portugal: negocio, tecnología y revolución femenina

La Cidade do Futebol, sede de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), acogerá entre el 23 y el 25 de septiembre una cumbre que llega además con Portugal inmerso en una década estratégica que desembocará en el Mundial de 2030, que organizará junto a España y Marruecos.

La cita reunirá a representantes de la FIFA y la UEFA, dirigentes de clubes europeos, inversores, especialistas en tecnología e integridad deportiva y figuras como Roberto Carlos, Edgar Davids, Deco y Nuno Gomes, además del seleccionador portugués, Jorge Jesus.

Uno de los asuntos con mayor presencia será el crecimiento del fútbol femenino. La directora de Fútbol Femenino de la UEFA, Nadine Kessler, protagonizará una conferencia, mientras que la vicepresidenta de la UEFA Laura McAllister ofrecerá su visión sobre el liderazgo y el futuro del fútbol europeo.

El programa incluye además el panel "What Makes Women’s Football Grow?", en el que participarán Bianca Rech, directora de fútbol femenino del Bayern de Múnich; Christina Litz, de la NSL; Pedro Iriondo, consejero delegado del FC Badalona.

Los retos que plantea el crecimiento de las apuestas deportivas serán otro de los asuntos de debate. El SIGA Football Integrity Forum abordará la integridad de las apuestas deportivas y los mecanismos necesarios para proteger al deporte y a sus protagonistas ante los riesgos asociados a este sector.

En ese debate participarán Paul Buck, consejero delegado de EPIC Global Solutions; Iñaki Arbea Sarasa, director adjunto de Integridad de LaLiga; y Ricardo Domingues, presidente de la Asociación Portuguesa de Apuestas y Juegos Online (APAJO).

El foro analizará además la buena gobernanza, los mecanismos independientes para verificar su cumplimiento y la lucha contra la piratería y su relación con las nuevas tecnologías de retransmisión deportiva.

La dimensión económica de un deporte convertido en una industria global atravesará buena parte de las tres jornadas.

Tatjana Haenni, consejera delegada del RB Leipzig; Marco Fassone y Umberto Gandini debatirán sobre poder, crecimiento y alcance global del negocio futbolístico, mientras que otros paneles analizarán las nuevas formas de inversión, la búsqueda de audiencias y la transformación de los clubes en marcas de alcance mundial.

El futuro tecnológico tendrá también protagonismo, desde el análisis del rendimiento hasta la personalización de contenidos para los aficionados y los cambios que están experimentando los medios deportivos.

La cumbre mirará igualmente a los modelos que están marcando el fútbol internacional. Aitor Karanka, director técnico de Desarrollo y de la selección absoluta masculina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), explicará las estructuras y procesos sobre los que se asienta el modelo español en un panel dedicado a la construcción de equipos capaces de competir al máximo nivel.

Todo ello se produce con la vista puesta en una fecha especialmente significativa para Portugal, 2030, cuando el país será, junto a España y Marruecos, uno de los tres principales anfitriones del Mundial.

La propia FPF ha situado ese torneo dentro del horizonte de su Plan Estratégico 2024-2036, que contempla, entre otros objetivos, la modernización de la gobernanza, la reforma de la disciplina y el arbitraje, el desarrollo del fútbol femenino, la innovación y la proyección internacional del fútbol portugués.

La primera jornada incluirá además la primera rueda de prensa de Jorge Jesus de previa de un partido desde que asumió el cargo de seleccionador de Portugal.

El técnico comparecerá en el escenario principal del Summit, acompañado por un internacional portugués, antes del encuentro del jueves contra Gales, correspondiente a la primera jornada de la Liga de Naciones. EFE