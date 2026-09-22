La FIFA abre dos nuevos campos en Cisjordania para niños

Las instalaciones, que han sido cofinanciadas por la FIFA y el Departamento Federal de Asuntos Exteriores (DFAE) de Suiza, ya están abiertas al público, y se inaugurarán formalmente el día 25, tras acoger dicha competición, que reunirá a catorce equipos palestinos y hasta 160 niños.

Los dos nuevos minicampos de FIFA Arena tienen como principal objetivo ofrecer a estas comunidades unas instalaciones prácticas, con espacios donde niños y niñas puedan jugar de forma segura, practicar ejercicio de manera regular y relacionarse, a pesar de las restricciones que han perturbado la vida cotidiana y limitado el acceso a colegios, servicios, deportes y otras actividades.

La FIFA anunció que en paralelo a la Copa Infantil Unidos por la Paz se celebrarán actividades futbolísticas infantiles y también dirigidas a otros miembros de poblaciones del entorno.

"La iniciativa aprovechará la capacidad del deporte rey para fomentar la paz, la amistad, la inclusión, el trabajo en equipo, el respeto mutuo y el juego limpio, en el marco de la campaña 'Unidos por la paz'", señaló el organismo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que "el valor de estas instalaciones de FIFA Arena se medirá por lo que suceda a diario en los campos" y en relación con el Día Internacional de la Paz, celebrado ayer 21 de septiembre, confió en que "estos minicampos de FIFA Arena presten servicio a sus comunidades durante muchos años".

"Para los niños y niñas que residen en comunidades donde el día a día se ve a menudo perturbado por las restricciones y la incertidumbre, es más importante que nunca contar con un lugar donde puedan jugar al fútbol, reunirse con amigos y practicar deporte de manera organizada, afirmó.

La FIFA apuntó que la Copa Infantil Unidos por la Paz forma parte del programa FIFA Arena, una iniciativa destinada a crear en comunidades de todo el planeta espacios seguros, duraderos y accesibles en los que practicar el fútbol, que se complemente con a entrega de material deportivo.

La competición marcará el inicio del uso regular de ambas instalaciones y que los campos no se limitarán a ser proyectos ceremoniales, sino que se convertirán en centros comunitarios activos.

Una de las instalaciones se encuentra en la zona de Thaher Al Thour, frente al centro de enseñanza secundaria para chicas de Marah Rabah y la otra está ubicada en el noroeste de Qusin, junto a la vía principal que conecta la localidad con Deir Sharaf.

El objetivo es dejar un espacio funcional permanente donde los niños y niñas puedan jugar, entrenar y reunirse con frecuencia, y que sea de utilidad práctica para comunidades que deben hacer frente a importantes restricciones en su día a día.