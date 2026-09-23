Fútbol Internacional
23 de septiembre de 2026 a la - 15:00

Aubameyang pasará por el quirófano por una lesión de menisco

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A Coruña, 23 sep (EFE).- El Deportivo informó este miércoles que el delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang pasará mañana, jueves, por el quirófano para resolver las molestias que arrastra en el menisco externo de la rodilla derecha.

Por EFE
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Una lesión que el atacante deportivista, máximo goleador del equipo blanquiazul con cinco tantos, se produjo durante el último partido de Liga contra el Betis en Riazor.

Las pruebas de imagen que le realizaron en las últimas horas revelaron la gravedad de la lesión, por lo que el jugador será operado por el traumatólogo Manuel Leyes en el Centro Olympia de Madrid.

El delantero deportivista recibirá el alta hospitalaria a lo largo del jueves y regresará a A Coruña para iniciar su proceso de recuperación. Su evolución marcará su regreso a los entrenamientos con el grupo.