España, Inglaterra, Brasil y Colombia, entre participantes de Copa de la Amistad sub-18

El torneo, lanzado en mayo de 2024, invita anualmente a selecciones masculinas y femeninas de la categoría de Europa y el resto de confederaciones a participar en torneos de ocho equipos y forma parte del programa de desarrollo "UEFA Together", cuyo objetivo es compartir conocimientos y reforzar la cooperación futbolística mundial.
Además de los partidos, la Copa de la Amistad incluye un programa de actividades culturales, talleres para jugadores y entrenadores y en esta edición celebrará un festival los días 30 de septiembre y 3 de octubre para que los aficionados puedan jugar al fútbol en el Centro Deportivo de Colovray, que acogerá la competición.
En la misma, las selecciones de Colombia, Egipto, Inglaterra y Corea del Sur formarán parte del grupo A y España, Brasil, Canadá y Costa de Marfil del grupo B.