España, Inglaterra, Brasil y Colombia, entre participantes de Copa de la Amistad sub-18

España, Inglaterra, Brasil y Colombia, entre participantes de Copa de la Amistad sub-18

Madrid, 23 sep (EFE).- Las selecciones sub-18 masculinas de España, Inglaterra, Brasil, Colombia, Canadá, Costa de Marfil, Egipto y Corea del Sur participarán desde este jueves en la Copa de la Amistad de la UEFA, que se disputará en Nyon (Suiza) hasta el próximo 3 de octubre.