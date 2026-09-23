Javier Aguirre, un nuevo eslabón en la cadena que une al Valencia con México

Esa estrecha relación empezó hace más de setenta años y dos visitas del Valencia a este país, en 1963 y 1966, ayudaron a retomar las relaciones sociales y deportivas entre México y España, tras más de 25 años ignorándose, como se recoge en el artículo científico ‘El Valencia CF y la recuperación de relaciones deportivas entre España y México (1954-1966)’, escrito por los historiadores José Ricardo March y Josep Bosch.

El país norteamericano había considerado al Gobierno de la República como único interlocutor válido en sus relaciones con España tras el golpe de estado de 1936, lo que le llevó, acabada la Guerra Civil, en 1939, a renunciar a mantener relaciones diplomáticas oficiales con las autoridades franquistas.

Aquellas dos visitas fueron consecuencia indirecta de los más de tres mil valencianos exiliados allí por la Guerra Civil, un importante movimiento demográfico que llevó, incluso, a que crearan la Casa Regional Valenciana de México DF en 1942.

Entre los exiliados destacaron José Puche, rector de la Universidad de Valencia entre 1936 y 1939; artistas como Josep Renau, director general de Bellas Artes durante la guerra, Juan Renau o José Luis Benlliure; y escritores como Max Aub, Juan Gil Albert o José Bolea, pero también la figura de Julio Gascó, uno de los fundadores del Valencia en 1919.

Gascó, miembro de la Casa Regional Valenciana en DF y uno de los fundadores del Valencia en 1919, impulsó una pequeña colaboración con el club en 1954, al pedir fotografías y pósters del equipo a raíz de la consecución de la Copa de ese mismo año.

Nueve años después, siguiendo el camino abierto sin tanta repercusión por el Sporting de Gijón, el Valencia visitó por primera vez México y disputó tres partidos amistosos, un hito que facilitó los viajes de un país a otro. En aquel viaje, la expedición honró la memoria de Gascó depositando una corona de flores en la tumba en la que descansaba desde 1956.

El éxito de esa visita hizo que tres años después el Valencia fuera uno de los invitados a la inauguración del fastuoso el estadio Azteca, que contaba con más de 60.000 espectadores y en el que el Valencia fue el primer club en ganar un partido, al derrotar 0-3 al Atlante.

Muchos de aquellos exiliados asistieron al encuentro para animar al equipo de su vida. Aquella segunda visita incluyó también una recepción en el rancho del conocido actor mexicano Mario Moreno ‘Cantinflas’.

Tras esas dos primeras visitas se han producido otras dos, una en 2004 y una mucho más reciente, en 2024, en la que se midió en un amistoso en el estadio de Cuauhtémoc de Puebla a la selección mexicana que dirigía Aguirre y que acabó con un empate a dos goles. De los jugadores que participaron en aquel duelo están actualmente aún en la plantilla del Valencia Pepelu, César Tárrega, Luis Rioja y Sergi Canós.

En ese encuentro, el Valencia y la selección mexicana homenajearon a Andrés Guardado, uno de los estandartes del equipo nacional mexicano y el segundo jugador de esta nacionalidad en jugar en el club de Mestalla, entre 2012 y 2014, tras Lucho Flores, que lo hizo en la campaña 1988-1989. En el equipo femenino lo han hecho Mónica Flores, Sofía Álvarez y Jimena López.

En esa última visita, representantes del club se reunieron con familiares de Octavio Milego, otro de sus fundadores y su primer presidente. Aunque Milego murió en 1982 en València, parte de su familia se trasladó a vivir a México.

Pero además esa visita impulsó la organización por parte del Valencia de diversos campus en un país en el que ahora tiene ya dos academias estables, una Morelia y otra en Terranova, al sur de la capital.