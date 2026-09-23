Puerto Rico y Guyana, listas para su primer enfrentamiento en la Liga de Naciones

El Estadio Windsor Park Sports, en Roseau, será donde caribeños y suramericanos se enfrentarán con vistas a obtener sus primeros puntos en fase de grupos de la Liga B, con el objetivo de ascender a la Liga A.

Se espera que Puerto Rico cuente con el punta Leandro Antonetti, del Estrela Amadora portugués, quien es uno de los principales anotadores de la Liga portuguesa con cuatro goles.

Antonetti, puertorriqueño nacionalizado español, debutó con la selección absoluta el 9 de junio de 2022 en un partido de la Liga de Naciones contra Islas Caimán. Su primer gol fue el 23 de marzo del año siguiente en el triunfo por 3-1 sobre Islas Vírgenes Británicas.

El seleccionador boricua, el estadounidense Jay Mims, espera que Antonetti lleve esa energía ofensiva desde el debut de la plantilla en la Liga de Naciones con Guyana, número 150 en la clasificación de la FIFA, cuatro puestos por debajo de Puerto Rico.

El once puertorriqueño contará además con Jeremy De León, exjugador del Real Madrid Castilla y ahora en el Sant Andreu, y Wilfredo Rivera, del Barracas Central argentino.

Guyana, por su parte, espera tener en el césped dominico a Omari Glasgow, delantero del Monterey Bay FC, en la United Soccer League, segunda liga de Estados Unidos.

Glasgow ha sido la bujía ofensiva guyanesa al anotar 23 goles en 37 partidos internacionales.

La escuadra guyanesa ha convocado también al atacante Osaze De Rosario, del club danés Sønderjyske Fodbold, quien ha logrado anotar 13 tantos en igual número de encuentros internacionales.

El último desafío de Guyana fue el 30 de marzo pasado cuando venció por 3-1 a Belice, mientras que el de Puerto Rico fue el 5 de junio en un juego que terminó en derrota por 3-0 ante Arabia Saudí.

Tras su enfrentamiento con Guyana, Puerto Rico volverá al campo el 27 de septiembre contra Dominica en el mismo césped dominico.

Luego de sus dos desafíos en Dominica, Puerto Rico albergará sus próximos dos encuentros el 1 y 4 de octubre en Mayagüez (oeste) ante Islas Caimán.

Guyana y Puerto Rico están en el Grupo A junto a Dominica e Islas Caimán. La Liga B cuenta con 16 selecciones divididas en cuatro grupos y los partidos de esta fase se disputarán en sedes centralizadas, un formato introducido en la edición anterior para reducir las exigencias de viaje.

Los ganadores de cada grupo ascenderán a la Liga A, mientras que los equipos que finalicen en cuarto lugar descenderán a la Liga C.

Los cuatro mejores equipos se clasificarán de manera directa a la Copa Oro Concacaf 2027, mientras que los dos mejores segundos lugares de grupo avanzarán a los Preliminares de la misma competición.