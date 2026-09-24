El futbolista del Arsenal Cristhian Mosquera se entrena en Paterna

En julio de 2025 el Valencia y el club ‘gunner’ llegaron a un acuerdo para el traspaso de Mosquera, que llegó a la Academia VCF en 2016 y debutó con el primer equipo en enero de 2022, llegando a disputar 90 partidos oficiales con la camiseta blanquinegra.

Pese a su marcha al equipo de la Premier y el tono del comunicado publicado por aquel entonces por el club en el que aseguraba que “esta decisión responde al deseo expresado de forma clara e inequívoca por parte del jugador, que ha manifestado su voluntad de no renovar el vínculo contractual con el Valencia y de recalar exclusivamente en el Arsenal”, Mosquera suele acudir de manera habitual a Paterna.

El central alicantino suele aprovechar los parones de selecciones y otros momentos puntuales para regresar a Paterna y visitar a sus antiguos compañeros. Además, su hermano Yulian juega en las categorías inferiores del club.