Gordon: "No podemos controlar los partidos como España"

La selección de Thomas Tuchel fue duramente criticada tras el Mundial por su planteamiento ante Argentina, partido en el que, tras adelantarse en el marcador, se echaron atrás permitiendo la remontada de los argentinos, que se clasificaron a la final.

"Culturalmente, no solo ha sido un torneo o un partido que no pudimos controlar. Inglaterra no tiene la fortaleza que tiene España para controlar partidos así. No es algo que tengamos", dijo Gordon en rueda de prensa.

"No estoy seguro de si es algo que se pueda enseñar. Al jugar en España puedo hablar desde la experiencia y la forma en la que aguantan la pelota es diferente a lo que he experimentado en este país", agregó el extremo, que cambió el Newcastle United por el Barcelona este verano.

"No sé si alguna vez conseguiremos eso, pero sí que podemos mejorar. O quizás ir por el otro camino y jugar en base a nuestras fortalezas, lo que quiere decir jugar físicamente, fútbol directo o al contraataque. No hay una forma perfecta de ganar un partido de fútbol. Los jugadores ingleses están educados de la misma manera que los españoles. Sabemos cómo aguantar la pelota, pero la toma de decisiones de los jugadores en España no es algo natural. Ves lo que hacen y dices "no sé cómo han podido ver ese pase o esa jugada". No puedo ponerle un nombre, pero es como si fuéramos diferentes".

Inglaterra y España se medirán este sábado en Wembley en el primer partido de ambas selecciones tras el Mundial.