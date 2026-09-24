La RFEF expondrá en la ONU el modelo de éxito español en Cumbre de Impacto Iberoamericano

La RFEF anunció que De Miguel será uno de los ponentes en el décimo aniversario de la Cumbre, que se desarrollará en coincidencia con la Asamblea General de la ONU, en la que presentará las claves y el trabajo realizado por el organismo en los últimos dos años.

Iniciativas que para la RFEF la sitúan "como eje del fútbol español, en una vocación de diálogo, colaboración, lealtad institucional y apertura al mundo que han llevado a ser referente a nivel mundial", junto a los títulos mundiales de las selecciones absolutas masculina y femenina y la proyección internacional de torneos como la Supercopa o la Copa del Rey.

La Cumbre de Impacto Iberoamericano se desarrolla durante una jornada en paralelo a la Asamblea General de las Naciones Unidas y reúne a líderes globales en torno al desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de Naciones Unidas.