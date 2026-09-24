Los Tigres van a la caza del Monterrey en la jornada 9 del Apertura femenino

Los Tigres UANL, que dirige el español Pedro Martínez, reciben el domingo al San Luis un equipo peligroso en ofensiva, en el que destaca la venezolana Enyerliannys Higuera, segunda mejor anotadora de la competencia.

Las felinas marchan en segundo lugar del sector 1 con 21 puntos, los mismos que el Monterrey, en el que juega la colombiana Marcela Restrepo, que les supera en diferencia de goles y que el mismo día visitará al Puebla en un partido en el que las Rayadas son favoritas.

La novena jornada arrancará el viernes con el duelo en el que el Cruz Azul, comandado por la guatemalteca Ana Lucia Martínez, recibirá al Guadalajara, segundo lugar del grupo 2.

El sábado, el Pachuca, de Charlyn Corral, sexto lugar del sector 2, buscará despertar en su choque con el Santos Laguna.

En otros partidos el Juárez FC se medirá al Tijuana y el Querétaro contenderá con el Atlas, en el que juega la española Aitana Martínez.

La fecha nueve concluirá el lunes con tres partidos.

El América, líder del grupo 2 y de la competencia con 22 unidades, intentará mantenerse como el único invicto en su visita al León, que cuenta en la delantera con la ecuatoriana Nayely Nahomi Bolaños.

Los Pumas UNAM visitarán al Atlante, que tendrá como nueva entrenadora a Ileana Dávila, y el Necaxa jugará contra el Toluca.

Partidos de la novena jornada del Apertura femenino del fútbol mexicano:

Sábado 26.09: Querétaro-Atlas, Pachuca-Santos Laguna, Juárez FC-Tijuana.

Domingo 27.09: Puebla-Monterrey, Tigres UANL-San Luis.

Lunes 28.09: Atlante-Pumas UNAM, León-América, Necaxa-Toluca.