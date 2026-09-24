Segunda renuncia de un técnico español en el fútbol ruso en las últimas 72 horas

Alba, que asumió en febrero de 2025 el puesto en sustitución de Valeri Karpin, que decidió centrarse entonces exclusivamente en su labor de seleccionador ruso, abandonó el banquillo "de mutuo acuerdo" con el club.

El español siguió compaginando durante los últimos 18 meses el trabajo como técnico del Rostov y ayudante de Karpin en el combinado nacional.

Precisamente, el club aduce hoy en un comunicado en su página web que el Rostov considera "necesario" que el equipo técnico se centre "totalmente" en el logro de los objetivos marcados.

A día de hoy, el Rostov es duodécimo clasificado en la liga rusa con 8 puntos en nueve partidos (dos victorias, dos empates y cinco derrotas).

Alba, de 44 años, recaló como analista en el club del sur de Rusia en 2018. Como entrenador del Rostov tiene una estadística de 21 victorias, 15 empates y 31 derrotas.

El lunes se quedó sin trabajo otro español, Juan Díaz Quinta, quien abandonó el banquillo del Ródina (Patria), equipo recién ascendido a la máxima categoría del fútbol ruso.

Díaz asumió hace exactamente un año la dirección de Ródina, club capitalino que ocupa la penúltima posición en la liga rusa con cinco puntos y una sola victoria, aunque fuera en casa del todopoderoso Zenit.