Un equipo de League Two le abre las puertas a Dele Alli

Alli, de 30 años, no juega de forma oficial desde marzo de 2025, cuando en su debut con el Como fue expulsado a los pocos minutos de saltar al campo. Meses después, su contrato con los italianos fue finiquitado y desde entonces está sin equipo.

En las últimas semanas alquiló las instalaciones del Barnet para ejercitarse en solitario y ahora este equipo de League Two le ha ofrecido entrenarse con el primer equipo si así lo desea.

"Es un futbolista que está atravesando un momento difícil. Hay obviamente algunos problemas por los que no le han dichado. Si puedo hacer un Harry Redknapp y devolverle al fútbol, como él hizo con Paolo Di Canio en 1993, después de su sanción de once partidos por empujar a un árbitro, no tengo problema con ello. Todo el mundo merece una segunda oportunidad en la vida", aseguró Dean Brennan en la radio británica TalkSport.

"En nuestro club tenemos muchos jugadores que entrenan con nosotros y que no tienen equipo y si Dele quiere unirse, nuestras puertas están abiertas. Puede usarlo para ponerse en forma y entrenar con el grupo", añadió.

Tras disputar 269 partidos con el Tottenham, donde se convirtió en una de las promesas más importantes del fútbol inglés, Alli encadenó pasos por el Everton, Besiktas y Como sin mucha suerte y disputando en total de 29 encuentros.

En los últimos años ha descrito sus problemas con las adicciones, así como los abusos sexuales que sufrió cuando era un niño.