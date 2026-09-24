Xavi asegura que Frenkie de Jong tiene "muy buenas sensaciones" en su recuperación

Xavi asegura que Frenkie de Jong tiene "muy buenas sensaciones" en su recuperación

Barcelona (España), 24 sep (EFE).- El seleccionador neerlandes Xavi Hernández ha desvelado que el centrocampista del Barcelona Frenkie de Jong, de baja desde el pasado julio por una lesión en la rodilla derecha, tiene "muy buenas sensaciones" en cuanto a su recuperación.