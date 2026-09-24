Zakaria Eddahchouri (Deportivo) se lesiona en la mano y podría pasar por el quirófano

A la espera del resultado de las pruebas de imagen que le realizaron los servicios médicos del Deportivo, la lesión del atacante es un serio contratiempo para el técnico Antonio Hidalgo, que el pasado domingo perdió por lesión a su máximo goleador, el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang.
El atacante africano ha sido operado esta mañana, en el Centro Olympia de Madrid por el traumatólogo Manuel Leyes, de la lesión sufrida en el menisco externo de su rodilla derecha durante el último partido liguero contra el Betis.