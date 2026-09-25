Aitana Bonmatí entra en la convocatoria del Barcelona para visitar Las Gaunas

Barcelona, 25 sep (EFE).- La centrocampista Aitana Bonmatí, tres veces ganadora del Balón de Oro, es la principal novedad en la convocatoria del Barcelona para enfrentarse este sábado al Logroño United en el estadio Las Gaunas, en partido de la Liga F, según informó este viernes el club azulgrana.

La internacional española entra en una lista por primera vez esta temporada después de seguir un plan de trabajo personalizado para tratar las molestias en el tobillo izquierdo que arrastra como consecuencia de la fractura de peroné que la mantuvo alejada de los terrenos de juego durante buena parte de la pasada campaña.

Bonmatí reapareció en los últimos partidos del curso pasado, aunque las molestias le impedían competir con normalidad. Tras completar este viernes el entrenamiento con el grupo después de seguir ese plan específico, la centrocampista podría disputar sus primeros minutos de la temporada en la quinta jornada, en la que el Barcelona buscará mantener el pleno de victorias con el que ha comenzado el campeonato.