Bolivia confirma un tercer amistoso en octubre con la selección africana de Gambia

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) confirmó este viernes en una rueda de prensa que la Verde ya tiene confirmado a su tercer rival en el marco de los partidos amistosos de cara a las eliminatorias del Mundial 2030.

Bolivia se enfrentará con Gambia, conocidos popularmente como 'Scorpions", un cuadro que nunca clasificó a una Copa Mundial de la FIFA. Se conoce que compitió con uno de los equipos "más modestos" de la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

El logro más importante de Gambia fue clasificar a la Copa Africana de Naciones en 2021 y 2023.

El director de Marketing y Comercial de la FBF, José Antonio Claure, explicó que el plantel africano "es joven, con jugadores de 26 años en promedio" que en mayoría militan "en el fútbol europeo, como Italia, Alemania e Inglaterra".

El próximo 29 de septiembre Gambia se medirá en un amistoso contra Ghana, para después alistar el viaje hacia Bolivia.

Este domingo, Bolivia se medirá en otro amistoso con Paraguay, selección que clasificó al último Mundial 2026, en el Audi Field de Washington D.C., en Estados Unidos.

Después la Verde jugará contra Argentina en su segundo partido amistoso, en Córdoba.

El seleccionador Óscar Villegas llamó para ambos compromisos a 26 jugadores, varios de ellos con participación en las eliminatorias y la repesca para el Mundial, y que serán la base que utilizará en este proceso, como el arquero Guillermo Viscarra, el defensa y capitán Luis Haquín o sus figuras Miguel Terceros y Ramiro Vaca.

Bolivia quedó a un paso de volver a un Mundial de fútbol después de más de tres décadas, al haber alcanzado la repesca en las eliminatorias suramericanas del Mundial 2026.

En el torneo hexagonal clasificatorio que se jugó en marzo en México, los dirigidos por Villegas vencieron a Surinam por 2-1, pero cayeron en la final por 2-1 ante Irak.