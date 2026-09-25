Ceferin elogia el valor del modelo deportivo europeo y el equilibrio competitivo

Ceferin destacó ambos aspectos con motivo de la publicación del informe anual de la UEFA 'Panorama del talento y las competiciones en los clubes europeos', que ofrece datos de la temporada 2025-2026 y del mercado de traspasos del último verano, con el análisis de más de 700 clubes y datos sobre jugadores, entrenadores y competiciones.

"Los hallazgos de este informe reafirman el valor duradero del Modelo Deportivo Europeo. El equilibrio competitivo sigue siendo un ingrediente fundamental del atractivo del fútbol, y las últimas temporadas han ofrecido pruebas alentadoras de ello", afirmó.

El dirigente esloveno destacó que "en toda Europa, los aficionados han visto emerger a nuevos campeones nacionales, a clubes ambiciosos desafiar las jerarquías establecidas y a jugadores formados en toda la pirámide del fútbol dejar su impronta en los niveles más altos del juego".

"Estos son recordatorios contundentes de que la competición abierta, el mérito deportivo y los vínculos sólidos entre el fútbol base, el nacional y el europeo siguen siendo esenciales para mantener la salud y el atractivo de este deporte", añadió.

El informe confirma que los clubes masculinos europeos superaron por primera vez los 10.000 millones de euros de gasto en traspasos durante la ventana estival de 2026, lo que representa un aumento del 8 % con respecto a 2025 y un 43 % por encima del pico previo a la pandemia en 2019.

También la cifra récord de 1.200 millones de euros de inversión en futbolistas adolescentes y un 56 % del gasto total dedicado a jugadores de 23 años.

El análisis refleja otro aumento de las cifras de asistencia a partidos masculinos de clubes y selecciones con 242 millones de espectadores toda Europa durante la temporada 2025-2026, con 116 millones en las primeras divisiones masculinas e incremento de público en 27 de las principales ligas europeas.

La apertura de las competiciones es otro aspecto destacado en el informe: 36 de las 55 ligas masculinas europeas coronaron a un campeón diferente al de la temporada anterior. Seis clubes ganaron su liga nacional por primera vez, incluidos dos equipos que habían ascendido la temporada previa.

20.966 futbolistas jugaron en las primeras divisiones europeas durante 2025-2026; los jugadores formados localmente disputaron aproximadamente el 47 % de todos los minutos en las ligas nacionales analizadas (20 masculinas) y jugaron el 39 % de los minutos de las fases de liga de las competiciones de clubes de la UEFA.

En la última campaña se registraron 738 cambios de entrenador en la máxima categoría, un 3 % más que en la anterior y el 63 % de los clubes cambió de técnico al menos una vez -unos dos tercios de esos relevos se hicieron a lo largo de la temporada-.

El fútbol femenino de clubes tuvo una asistencia estimada de 5,1 millones de espectadores. En las cinco principales ligas femeninas de Europa, el 63 % de los entrenadores contaba con la licencia UEFA Pro, cifra que asciende al 89 % en España.