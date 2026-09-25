Fútbol Internacional
25 de septiembre de 2026 a la - 05:55

El Avanza Jaén ficha al pívot internacional paraguayo Óscar Martínez

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Jaén, 25 sep (EFE).- El Avanza Jaén Paraíso Interior, equipo español de Segunda División de Fútbol Sala, anunció el fichaje del pívot paraguayo Óscar Martínez, internacional con la selección de su país, para reforzar la plantilla que ya ha disputado un partido de Liga con derrota por 6-0 ante el Xerez Toyota Nimo.

Por EFE
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Martínez, de 24 años y natural de Coronel Oviedo, se convierte en el segundo jugador paraguayo en la historia del conjunto jiennense, después de Hugo Martínez, que la pasada campaña defendió la camiseta y anotó ocho goles en 26 partidos.

La llegada del nuevo refuerzo estaba apalabrada desde el pasado mes de agosto, aunque su incorporación no se hizo efectiva hasta esta semana debido a que el jugador se encontraba disputando la competición nacional con el Cerro Porteño, con el que ganó la Liga Premium.

El pívot cuenta pese a su juventud con una amplia experiencia internacional, después de haber militado durante las últimas cinco temporadas en Chapecoense Futsal, de Brasil, Al Nasr, de Kuwait, y Ordabasy, de Kazakistán, mientras que la pasada campaña regresó a Paraguay para defender al Cerro Porteño.

Con el conjunto paraguayo se proclamó campeón de la Liga Premium de Paraguay, competición en la que disputó 15 encuentros y marcó nueve goles.