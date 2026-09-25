El Avanza Jaén ficha al pívot internacional paraguayo Óscar Martínez

Martínez, de 24 años y natural de Coronel Oviedo, se convierte en el segundo jugador paraguayo en la historia del conjunto jiennense, después de Hugo Martínez, que la pasada campaña defendió la camiseta y anotó ocho goles en 26 partidos.

La llegada del nuevo refuerzo estaba apalabrada desde el pasado mes de agosto, aunque su incorporación no se hizo efectiva hasta esta semana debido a que el jugador se encontraba disputando la competición nacional con el Cerro Porteño, con el que ganó la Liga Premium.

El pívot cuenta pese a su juventud con una amplia experiencia internacional, después de haber militado durante las últimas cinco temporadas en Chapecoense Futsal, de Brasil, Al Nasr, de Kuwait, y Ordabasy, de Kazakistán, mientras que la pasada campaña regresó a Paraguay para defender al Cerro Porteño.

Con el conjunto paraguayo se proclamó campeón de la Liga Premium de Paraguay, competición en la que disputó 15 encuentros y marcó nueve goles.