El Sabadell, a consolidarse como la revelación en casa del Celta Fortuna con muchas bajas

El parón de LaLiga por los compromisos internacionales de las selecciones permitirá a Fredi Álvarez contar con Hugo Burcio, convocado por Claudio Giráldez en las últimas semanas, para reforzar el centro del campo.

La derrota en Almería señaló al capitán Pablo Meixús, que podría ceder su puesto en la defensa a Alexis Olmedo. No se esperan muchos más cambios en el once celeste por las bajas: Somuah estará cuatro meses de baja y Vlad Silva (Portugal sub-18), Mateo Sobral (España sub-18) y Hugo Cuenca (absoluta de Paraguay) están concentrados con sus respectivas selecciones.

El duelo en el UD Almería Stadium también evidenció los problemas defensivos del filial del Celta, que ya ha encajado diez goles en seis partidos. Es el doble de los que ha recibido su próximo rival, otro recién ascendido a la categoría. Los de Fredi Álvarez, sobre todo, necesitan entrar mejor a los partidos para no verse obligados a remar contracorriente.

Por su parte, el Sabadell, sexto clasificado de LaLiga Hypermotion, viaja a Vigo con el Celta Fortuna en el decimoquinto puesto, con la ilusión de enlazar una nueva victoria para consolidarse como el equipo revelación de la categoría de plata en este inicio de curso.

El Sabadell, tras de un doble ascenso consecutivo histórico, ha vuelto a Segunda División por la puerta grande y ha sumado 11 puntos de 18 posibles, a pesar de un calendario muy exigente.

El equipo de Ferran Costa ya se ha enfrentado a tres de los cuatro primeros clasificados, a dos equipos que vienen de descender, además de otros dos rivales que vienen de disputar la promoción de ascenso.

El domingo consiguió la tercera victoria en tres encuentros en la Nova Creu Alta con un merecido 3-1 contra el Oviedo y ahora buscará su primer triunfo como visitante.

Los partidos contra el Celta Fortuna (15º), el Andorra (20º) y el Ceuta (22º) ofrecen una oportunidad idónea para dar continuidad a este notable arranque.

En el vestuario arlequinado reiteran que el único objetivo es la permanencia, pero el Sabadell sigue destacando por su intensidad y ya tiene ocho puntos de margen.

Costa podría repetir el once que sometió al Oviedo, con Gastón Valles como referencia ofensiva. El delantero uruguayo se estrenó como titular por la baja por lesión de Nicholas Gioacchini y abrió el camino hacia la victoria. Óscar Sanz, una pieza clave en el 5-3-2 arlequinado, y Ángel Baena marcaron los dos otros goles.

Son baja el citado Gioacchini, con una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, los defensas Arthur Bonaldo y Genar Fornés, y el atacante Xavi Moreno.