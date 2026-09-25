Jeremía Recoba vuelve a sentir molestias y será baja en la UD Las Palmas

El hijo del 'Chino' Álvaro Recoba, de 22 años, fue operado hace casi un año de una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y, según confirmó este viernes su entrenador, Rubén de la Barrera, ha sufrido molestias de nuevo, por lo que su recuperación se ha visto frenada.

El centrocampista llegó la pasada campaña al equipo de Gran Canaria procedente del montevideano Nacional, con el que debutó como profesional en Uruguay.

El técnico sí podrá contar con los defensas Álex Suárez y Nicholas Opoku para el partido del próximo domingo en Éibar, en la séptima jornada de LaLiga Hypermotion.

Suárez sufrió una lesión muscular el pasado día 4 frente al CD Leganés, mientras que el ghanés Nicholas Opoku, fichado este verano, aún no ha debutado tras llegar a la isla con unas molestias de rodilla.

Tras seis fechas disputadas, el equipo insular ocupa la décima plaza de LaLiga Hypermotion, con 10 puntos, seis menos que el líder, el Castellón.