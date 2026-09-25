La española Montse Tomé es la nueva entrenadora del Pachuca femenino del fútbol mexicano

"Le damos la bienvenida a Montse Tomé como nueva directora técnica del Pachuca femenino. ¡Qué sea una gestión llena de éxitos!", fue el mensaje con el que la recibió el equipo a través de sus redes sociales.

Tomé, de 44 años, fue la primera mujer en dirigir a la selección femenina de su país a la que llevó a coronarse en la Liga de Naciones de 2024 y subcampeona en la Eurocopa del año pasado.

En su etapa como jugadora, la asturiana defendió las camisetas del Oviedo Moderno, en dos momentos, Levante y Barcelona.

Como entrenadora su carrera arrancó en la selección Sub'17 de su país a la que llevó a ser campeona en el Mundial de la especialidad que se realizó en la India en 2022, por lo que el Pachuca será el primer club que dirige en su andar por los banquillos.

Montse Tomé llega con la misión de dar sacar a las 'Tuzas' del mal momento que viven en el certamen mexicano, en el que marchan en el sexto lugar del grupo 2 con siete puntos, luego de ocho jornadas.

En el PAchuca, la entrenadora deberá potenciar el talento de jugadoras como las colombianas Yirleidis Quejada y Kelly Caicedo en la zona defensiva.

En el medio campo encontrará un puñado de chicas menores de 22 años, además de la experiencia de Karla Nieto y Michelle González.

Arriba su baraja de opciones es más amplia gracias a la presencia de Charlyn Corral, histórica de la selección mexicana, a quien acompañan las brasileñas Eudimilla De Sousa y Aline Gomes y la nigeriana Chinwendu Ihezuo.

En la décima jornada del Apertura el Pachuca recibirá este sábado al Santos Laguna.