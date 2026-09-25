Fútbol Internacional
25 de septiembre de 2026 a la - 07:25

La Unión belga recibirá al Hapoel israelí en Alemania tras no encontrar estadio en Bélgica

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Bruselas, 25 sep (EFE).- La Union Saint-Gilloise belga disputará en Düsseldorf (Alemania) y a puerta cerrada su partido como local de la Liga Europa ante el Hapoel Beer Sheva israelí, previsto para el 22 de octubre, después de que no fuera posible encontrar un estadio en Bélgica que aceptara acoger el encuentro por motivos de seguridad.

Por EFE
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"Nuestra preferencia era, evidentemente, un lugar situado cerca de Bruselas y que permitiera recibir a nuestros aficionados. Desgraciadamente, no ha sido posible por razones de seguridad", indicó el club en un comunicado.

La Union no puede disputar sus encuentros europeos en su estadio habitual, el Joseph Marien de Bruselas, porque no cumple los requisitos de la UEFA para las competiciones continentales, por lo que había previsto jugar sus partidos como local en el estadio Den Dreef de Lovaina.

Sin embargo, las autoridades de Lovaina rechazaron albergar el choque frente al equipo israelí, incluso sin público, y tampoco prosperaron las consultas hechas a otras ciudades belgas con estadios que cumplen los requisitos de la UEFA.

La Union Saint-Gilloise señaló que finalmente optó por Düsseldorf porque esta solución "permite limitar la distancia de desplazamiento" de jugadores y cuerpo técnico y, por tanto, "reducir al máximo el impacto para ellos".