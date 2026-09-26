El Atlas, del argentino Hernán Crespo derrota al Tijuana, del uruguayo Sebastián Abreu

Por el Atlas marcaron el belga Ryan Mmaee, el portugués Luis Leite Esteves, de penalti, y el argentino Florian Monzón; el uruguayo Ignacio Rivero y el español de origen marroquí Mourad Daoudi, de penalti, anotaron para Tijuana.

Con este resultado, el Atlas llegó a 17 puntos que lo colocaron en la cuarta posición; Tijuana se quedó con 14 unidades en el octavo escalón.

El partido ofreció un ir y venir con ligero dominio del visitante en los primeros minutos.

A pesar de la alta presión generada por el visitante, Tijuana tuvo la primera oportunidad al minuto ocho vía un remate de cabeza del español Mourad Daoudi que pasó cerca del travesaño.

El visitante respondió en jugada por el centro en el que Ryan Mmaee remató un servicio del argentino Kevin Zenón para superar a José Rodríguez para celebrar el 0-1 al 15.

El local logró el 1-1 siete minutos después gracias a una falta que le cometieron a Mourad Daoudi dentro del área, que el árbitro marcó como penalti, que ejecutó el mismo Daoudi de manera perfecta.

El Atlas mantenía el dominio, pero Tijuana dio la vuelta 2-1 al marcador en una jugada a balón parado que el ecuatoriano Adonis Preciado envió para el remate del uruguayo Ignacio Rivero al 37.

En la segunda mitad el visitante se lanzó al frente en busca del empate, pero ni Ryan Mmaee, ni Luis Leite empezaron finos.

A cinco minutos del final, el árbitro marcó falta dentro del área para el equipo de Hernán Crespo, el cual ejecutó Luis Leite para empatar 2-2 al 88.

En tiempo agregado, un disparo de zurda de Florian Monzón selló la victoria para el Atlas por 2-3.

Más temprano el Atlante superó 4-2 al Monterrey con una destacada actuación del ecuatoriano Jhojan Palacios, quien marcó un gol y sumó dos asistencias.

Los otros tantos de los Potros fueron de Luis Puente, Luis Calzadilla y Eduardo Tercero; por los Rayados anotaron el belga Hugo Cuypers y Roberto de la Rosa marcaron para Rayados.