El ecuatoriano Jhojan Palacios aporta un gol y protagonismo al triunfo del Atlante

Luis Puente, Luis Calzadilla y Eduardo Tercero completaron la exhibición de los Potros de Hierro.

El belga Hugo Cuypers y Roberto de la Rosa marcaron para Rayados.

Calzadilla promovió el primer gol en el minuto 11 con un remate que contuvo a medias el portero argentino Esteban Andrada. A continuación Luis Puente apareció para establecer el 1-0.

El equipo dirigido por el argentino Matías Almeyda se fue de inmediato en busca del empate y lo encontró al 18 por conducto de Hugo Cuypers.

En el segundo tiempo Atlante mantuvo su postura ofensiva y marcó en el 53 gracias a un centro de Palacios disparó raso, el balón dio en el poste y en el rebote Luis Calzadilla aprovechó para enviar el balón al fondo.

Los Potros lograron el 3-1 en un contragolpe en el que Eduardo Tercero se fue al frente y recibió asistencia de Jhojan Palacios para inclinar la balanza en el minuto 64.

Los Rayados descontaron en el 83 en un tiro de esquina que Roberto de la Rosa cabeceó lejos del alcance de Óscar Jiménez.

En tiempo agregado Atlante impulsó un contragolpe y Palacios puso la guinda.