Ferran, Nico y Eric, titulares contra Inglaterra y Tuchel pone a Bellingham, Gordon y Kane

Por su parte, Thomas Tuchel apuesta por el centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham, el atacante del Barcelona Anthony Gordon y el delantero del Bayern Harry Kane para contrarrestar el potencial de España.
El once de España es el siguiente: Unai Simón; Eric García, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Dani Olmo, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Nico Williams y Ferran Torres.
Inglaterra, por su parte, saldrá con Trafford; Quansah, Konsa, Guéhi, O’Reilly; Anderson, Lewis-Skelly; Saka, Bellingham, Gordon; y Kane.