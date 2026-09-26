Nacional y Peñarol ganan y se meten en la pelea del Clausura uruguayo

El equipo carbonero sumó su cuarto triunfo en fila en partido que finalizó con marcador de 2-1 con tantos de Lucas Ferreira y Abel Hernández, mientras que por Boston River descontó Francisco Bonfiglio.

Con esta victoria, los dirigidos por Diego Aguirre suman 15 unidades para ubicarse en la segunda casilla detrás del Montevideo City Torque que, con un partido menos, lidera con 18 unidades.

Por su parte, el conjunto tricolor hiló su segundo partido ganado al hilo durante su visita a Cerro Largo en duelo que finalizó con marcador de 0-2 para los capitalinos.

Tiziano Correa y Maximiliano Gómez fueron los encargados de traspasar las redes para darle a su equipos los tres puntos y sumar 14 en la tabla y ubicarse en la cuarta casilla.

La octava jornada continuará este domingo y finalizará el próximo lunes con el choque entre el Montevideo Wanderers quienes estarán de visita en la casa del Albion.