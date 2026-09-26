Tres paradas de Oblak sostienen el 0-0 de Eslovenia contra Escocia

El guardameta del Atlético de Madrid fue un muro insuperable para el conjunto escocés en el duelo disputado en Liubliana, en el que reafirmó su momento actual en este inicio de curso tanto con el conjunto rojiblanco como con la selección de su país.

Oblak se interpuso a tres de las ocasiones de su rival, al que también le faltó pegada.

Sus tres intervenciones cruciales las concentró en la segunda parte, desde el minuto 59, cuando atrapó con la mano derecha una irrupción dentro del área de Billy Gilmour, en adelante.

Un cabezazo de Oliver Mcburnie y una salida para negar el gol a Kieron Bowie, ambas en el minuto 73, completaron la secuencia de paradas de Oblak ante la frustración de Escocia.