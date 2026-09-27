Mancini prepara cambios en Italia para medirse a Turquía tras el tropiezo ante Bélgica

Nicolò Barella, Gianluca Mancini, Diego Coppola, Daniel Maldini, Honest Ahanor, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Massimo Pessina, Samuele Ricci y Mohamed Alí Zoma no viajarán a Bursa (Turquía) y seguirán entrenándose en Coverciano, el complejo deportivo de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) situado en Florencia, de cara a los siguientes partidos contra Francia (2 de octubre) y Turquía de nuevo (5 de octubre).

Nicolò Zaniolo tampoco estará ante Turquía y regresará a casa por problemas físicos.

Mancini introducirá cambios respecto al equipo que perdió contra Bélgica en el debut de Italia en la competición.

En defensa, Michael Kayode podría ocupar el lateral derecho en lugar de Giovanni Di Lorenzo, mientras que Alessandro Bastoni regresará al once después de cumplir su sanción.

Giorgio Scalvini acompañaría a Bastoni en el centro de la defensa, mientras que Riccardo Calafiori y Matteo Ruggeri se disputan el puesto en el lateral izquierdo.

En el centro del campo, Davide Frattesi tiene opciones de ser titular después de jugar la segunda parte contra Bélgica. Rolando Mandragora también podría entrar en el once, mientras que Sandro Tonali podría descansar tras disputar los 90 minutos del primer partido.

En ataque, Giacomo Raspadori aparece como una de las opciones para acompañar a Moise Kean y Francesco Pio Esposito.

Italia se enfrentará a Turquía este lunes, en un encuentro en el que ambos equipos buscan sus primeros puntos en la Liga de Naciones.