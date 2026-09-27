Moreno va a por otra victoria ante un Forlán que busca la primera

Tras reemplazar a Hong Myung-Bo, el exseleccionador de España se estrenó días atrás con la selección surcoreana y lo hizo amargando el debut de Marcelo Gallardo con Ecuador.

Fue con una goleada por 3-0 en un partido en el que Son Heung Min se lució anotando un gol de muchos quilates con un espectacular lanzamiento de falta que cerró la goleada.

Forlán se estrenó con una derrota en un duelo ante Japón que se decidió pasados los 90 minutos, cuando el conjunto dirigido por Hajime Moriyasu marcó dos tantos y se llevó una victoria por 3-1.

De cara a su segundo partido al frente de la Celeste, seguramente el exjugador de Villarreal y Atlético de Madrid hará cambios y le dé minutos a futbolistas como Thiago Cardozo, Sebastián Cáceres, Joaquín Piquerez, Rodrigo Zalazar o Martín Satriano.

La Celeste podría saltar el campo de juego con un once muy diferente al que cayó ante Japón y con el que buscará poner punto final a una larga racha sin victorias.

El último triunfo de Uruguay se remonta al 13 de octubre de 2025, en un amistoso ante Uzbekistán. Desde ese momento jugó ocho partidos -uno bajo las órdenes de Forlán y siete dirigido por Marcelo Bielsa- en los que sumó tres derrotas y cuatro empates.

Además, el conjunto sudamericano tratará de romper con otra racha adversa, la de la falta de gol de sus delanteros centro.

Los últimos en marcar fueron Rodrigo Aguirre y Federico Viñas en la victoria por 3-0 frente a Perú en la penúltima fecha de las eliminatorias mundialistas sudamericanas. Luego, todos los goleadores convocados suman 990 minutos sin anotar.

Del otro lado, Moreno tendrá a dos de sus estrellas, el central del Bayern Múnich Kim Min-Jae y el atacante de Los Ángeles FC Son Heung-Min.

Además, el español podría incluir en el once inicial al centrocampista de Atlético de Madrid Kang-In Lee, a quien decidió no convocar para jugar desde el comienzo y estuvo en el banquillo ante Ecuador.

Corea del Sur y Uruguay se enfrentarán por undécima vez. La última fue en 2023 y el partido acabó con triunfo de la Celeste por 1-2.

Hasta el momento, los sudamericanos ganaron siete encuentros, los asiáticos uno y los dos restantes acabaron en empate.

Corea del Sur: Kim Seung-Guy; Seol Young-Woo, Lee Tae-Seok, Kim Min-Jae, Cho Hyun-Taek; Jung Seung-Won, Lee Jae-Sung, Park Jin-Seop, Lee Kang-In ; Son Heung-Min, Oh Hyun-Gyu.

Uruguay: Thiago Cardozo; Guillermo Varela, Ronald Araujo, Sebastián Cáceres, Joaquín Piquerez; Rodrigo Zalazar, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta; Martín Satriano, Federico Viñas.

Estadio: Seoul World Cup Stadium de Seúl.