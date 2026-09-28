De la Fuente ya dispone de Le Normand y ultima detalles para recibir a Croacia

Tras el triunfo por 2-3 contra Inglaterra, la vigente campeona del mundo compite por el liderato de su grupo en la Liga de Naciones en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán contra el conjunto de Luka Modric, que se impuso a su vez por 1-2 a la República Checa.

Lesionados Pedro Porro antes del inicio del concentración, reemplazado por Iván Fresneda, y Eric García, en el calentamiento del partido del pasado sábado ante Inglaterra y sustituido por Robin Le Normand, De la Fuente contó en el entrenamiento con los 26 futbolistas que figuran actualmente en la lista para las restantes tres jornadas de esta fecha FIFA de la Liga de Naciones.

Le Normand, defensa del Atletico de Madrid y campeón de la Eurocopa 2024 con España, no juega con la selección española absoluta desde hace un año, el 14 de octubre de 2025 contra Bulgaria, con una victoria por 4-0. Ha sido internacional en 27 ocasiones con un gol, aunque no ha ido convocado en ninguna de los últimos quince encuentros del conjunto de Luis de la Fuente.

La expedición española se desplazará esta tarde en avión a Sevilla para quedar concentrada hasta el encuentro de este martes por la noche.