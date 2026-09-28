El Villarreal femenino realizará tres eventos en EE.UU. para descubrir y fichar jugadoras

El Villarreal CF Femenino lleva su iniciativa Pro Pathway a Estados Unidos, una oportunidad para que jóvenes futbolistas con talento entrenen y sean evaluadas directamente por miembros del cuerpo técnico profesional del club.

El Villarreal CF Women Pro Pathway USA 2026 se desarrollará en estas ciudades en las que el club español acercará su metodología profesional de captación y formación directamente a las jugadoras de Estados Unidos.

La iniciativa permitirá a las jugadoras conocer de primera mano el entorno profesional y la metodología del Villarreal CF Femenino. Las participantes tomarán parte en sesiones de entrenamiento y partidos competitivos, lo que permitirá al cuerpo técnico del club evaluar sus cualidades técnicas, tácticas y físicas en distintos contextos.

A diferencia de un campus de fútbol tradicional, el Pro Pathway se ha concebido como un proceso profesional de detección y captación de talento, que establece una conexión directa entre las jóvenes promesas de Estados Unidos y el Villarreal CF Femenino.

Las jugadoras que demuestren el nivel y el potencial requeridos tendrán la oportunidad de lograr un contrato profesional con el Villarreal CF Femenino y continuar su formación dentro de la estructura deportiva del club en España.

Esta iniciativa se enmarca en la continua expansión internacional del Villarreal CF en Estados Unidos, donde el club ha establecido vínculos con academias, clubes y comunidades futbolísticas a través del proyecto Villarreal Academy.

Las pruebas se celebrarán el 18 de diciembre en el College of Charleston, el 20 de diciembre en el Mustang Soccer Club (Norte de California) y el 22 de diciembre en Las Vegas (Nevada).