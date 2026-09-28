Las academias del Valencia CF en México apoyan a Javier Aguirre en su nueva etapa

Los jóvenes futbolistas trasladaron al técnico mexicano su confianza en su trabajo al frente del Valencia CF y destacaron su trayectoria profesional, así como su etapa al frente de la selección de México.

"Estamos convencidos de que vas a ayudar al Valencia tal y como has hecho en toda tu carrera y con la Selección de México", señalaron en un mensaje que concluyeron con un "Viva México y Amunt València".

Aguirre recibió el mensaje de sus compatriotas, vinculados al club valenciano a través de los programas internacionales de formación de la entidad.

Las academias de Morelia y Terranova, en Ciudad de México, reúnen a cerca de 200 niños y niñas y forman parte de los VCF Academy Programs, iniciativa internacional que desarrolla el Valencia en distintos mercados de América, Europa, Asia y Oceanía.

La entidad valenciana inició su actividad en México hace casi tres años en colaboración con Neta Agencia Deportiva. La organización de un primer VCF Camp en León dio paso posteriormente a nuevas actividades y a la creación de la academia de Morelia, que comenzó su actividad hace dos años.

En diciembre se incorporó al proyecto la VCF Academy Terranova Ciudad de México, con lo que el Valencia CF amplió su presencia en el país.

La relación entre el club valenciano y México se ha reforzado ahora con la llegada de Aguirre al banquillo del primer equipo y con la actividad de las academias, que buscan trasladar el trabajo formativo de la entidad a nuevos mercados.

Los VCF Academy Programs incluyen academias permanentes, campus, alianzas internacionales, proyectos de consultoría técnica y la VCF Academy World Cup. Según los datos facilitados por el Valencia CF, más de 5.000 niños de más de 50 países participan cada temporada en alguna de estas actividades.