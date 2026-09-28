Pedri y sus 50 partidos: “No toca parar aquí, a seguir adelante e intentar volver a ganar”

“Es muy complicado (ser campeones del mundo) y yo creo que con el tiempo lo valoraré aún más, pero estoy muy contento de todo lo que hemos podido lograr. Pero ahora no toca parar aquí, sino seguir hacia adelante e intentar volver a ganar, que es lo más difícil”, expresó en declaraciones a los medios oficiales de la selección tras sus 50 encuentros.

“Son bastantes, es un logro muy importante y la verdad que no me lo esperaba conseguirlos con tan temprana edad”, expuso el futbolista del Barcelona, de 23 años, que consideró que “revalidar el título es lo más complicado”, pero van “a ir a por ello”, porque es una selección “muy joven que va a tener muchos años, mucha guerra" y va "a por todas”.

Alcanzó esa cifra este sábado en el triunfo por 2-3 ante Inglaterra en Wembley, donde fue eliminado de las semifinales de la Eurocopa 2021 por Italia: “Tenía un mal recuerdo de ese campo, sobre todo por la semifinal que perdimos, que fue un partido complicado, pero, bueno, volver a un estadio así para cumplir los 50 partidos y sobre todo con la victoria del equipo, pues muy contento”.

“Parece que fue ayer cuando debuté, pero han pasado muchas cosas, han pasado dos Eurocopas, un Mundial, hemos conseguido ganar una de cada, así que creo que hasta ahora llevamos un muy buen resultado y ojalá pueda seguir así. Sé que es complicado”, apuntó el futbolista canario, que echó la vista atrás para rememorar su debut.

Fue el 25 de marzo de 2021. “Me acuerdo sobre todo que fue en el campo del Granada, en Los Cármenes, contra Grecia. Ese partido no creo que lo olvide jamás. Entré por Dani Olmo, pero bueno, siempre intentaba no estar muy nervioso porque debutar con la selección no se debuta todos los días”, dijo Pedri, que entró en el minuto 65. El técnico era Luis Enrique Martínez.

“Me acuerdo que estábamos con las mascarillas por el tema del COVID y no era una concentración como ahora, no era tan normal, pero sobre todo me acuerdo que empecé a hacer buenas migas con Dani Olmo, con Ferran, con esa gente que me ayudó mucho a meterme en el grupo”, repasó de la primera concentración.

En todo ese recorrido, el centrocampista se queda, “sobre todo, con los amigos”. “Fuera del fútbol creo que es lo que te queda, da igual los títulos o los partidos ganados, sino las amistades siempre quedan para siempre, pero está claro que ganar un Mundial o una Eurocopa con la selección es lo más bonito que hay”, remarcó.