Al-Khelaifi, encantado de que el Real Madrid esté "en proceso de regresar a la EFC

"Estamos encantados de que el Real Madrid esté en proceso de regresar a la EFC", dijo Al-Khelaifi en su intervención en la apertura de la trigésimsa tercera asamblea anual de la EFC.

Al-Khelaifi agradeció a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, su "querido amigo", lo "mucho" que ha hecho por el fútbol y por creer que el futuro de este deporte en Europa "necesita ser construido en la unidad y el interés colectivo".

El mandatario catarí agradeció también al presidente del Barcelona, Joan Laporta, presente en la asamblea, que haya "confiado" en la EFC y le dio la bienvenida a la "familia" de ese organismo, que agrupa a más de 900 clubes.

La UEFA, la EFC y el Real Madrid alcanzaron un acuerdo en febrero para resolver las disputas legales relacionadas con la Superliga, días después de que el Barcelona comunicó su desvinculación formal de ese proyecto.

El club azulgrana fue el último en apartarse totalmente, en pleno proceso electoral, con Joan Laporta optando a la reelección, y también meses después de que este hiciera un acercamiento para volver a la Asociación Europea de Clubes (ECA) que dejó al comprometerse con la Superliga, que ya solo apoyaba el Real Madrid.

La empresa promotora de la competición, A22 Sports Management, ha interpuesto una demanda judicial por daños y perjuicios contra la UEFA, además de pedir el reconocimiento de la competición.

Ambas actuaciones ocurrieron después del último pronunciamiento judicial del caso, en octubre pasado, cuando la Audiencia Provincial de Madrid desestimó un recurso en su contra.

El anuncio de la creación de la Superliga en abril de 2021, respaldada por los clubes ingleses Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham Hotspur; los italianos Milan, Inter de Milán y Juventus; y los españoles Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona, tuvo el rechazo total de la UEFA, mantenido hasta ahora, y supuso un cisma en el fútbol europeo.