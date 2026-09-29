Al-Khelaifi propone crear un nuevo organismo que agrupe a clubes a nivel mundial

"Creamos beneficios para los clubes en Europa y de fuera de Europa, y por eso ahora es el momento de crear Clubes de Fútbol del Mundo, porque el fútbol mundial lo necesita y eso debe ocurrir lo más rápido posible", dijo Al-Khelaifi en la apertura de la trigésimo tercera asamblea de la EFC, que se celebra en Copenhague.

Al-Khelaifi, que no dio más detalles sobre ese nuevo organismo, resaltó que en el Mundial del pasado verano, 857 jugadores procedían de clubes europeos, lo que equivale a 33 selecciones del total de 48 participantes.

El mandatario catarí se refirió también indirectamente a la controversia por el proyecto del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de comercializar sus competiciones con la entrada de capital privado y que luego paralizó por las fuertes críticas generalizadas.

"Es realmente triste ver la situación actual. Estamos perdiendo el tiempo con problemas, asuntos. El fútbol funciona cuando nos escuchamos unos a otros, cuando somos trasparentes entre nosotros", afirmó.

Al-Khelaifi anunció un cambio en la forma de funcionar del EFC y aseguró que todos los clubes tendrán "un voto y una voz en la directiva" de la organización.

"Generaremos más de 20.000 millones de euros en los próximos cuatro años. Es un récord en el fútbol", afirmó Al-Khelaifi, que añadió que van a distribuir alrededor de 2.000 millones en mecanismos de solidaridad y en fútbol juvenil y femenino.

Al-Khelaifi agradeció el trabajo del presidente de la UEFA, Alexander Ceferin, presente en la sala, y le pidió que se presente a la reelección, porque se necesita "un liderazgo fuerte".

Ceferin se refirió también en su intervención a la polémica con Infantino, aunque sin nombrarlo.

"Nadie tiene derecho a vender el fútbol", afirmó Ceferin, quien resaltó que este deporte "no necesita de reyes ni de emperadores".