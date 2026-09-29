El Valencia confía en recuperar a Diakhaby y Tárrega para El Sardinero

Diakhaby se entrenó este martes con normalidad junto al resto de sus compañeros, mientras que Tárrega realiza trabajo de campo en solitario y aumentará progresivamente las cargas con el objetivo de reincorporarse al grupo antes del regreso de la competición, por lo que ambos podrían entrar en convocatoria, según informaron fuentes oficiales.

El central franco-guineano sufrió a principios de septiembre una lesión en el aductor largo de la pierna izquierda durante el encuentro ante el Barcelona y el central valenciano sufrió una lesión en la musculatura isquiosural derecha a mediados de septiembre ante el Sevilla.

Luis Rioja no se ejercitó junto al grupo para dosificar esfuerzos por los problemas que arrastra en la planta del pie, una dolencia de la que el club espera que se recupere por completo durante el parón, y los lesionados Sadiq Umar, Dimitri Foulquier, José Copete, Diego López y Sergi Canós continuaron trabajando al margen del grupo.