Huijsen, Fermín y Zubimendi, titulares ante Croacia

Sevilla, 29 sep (EFE).- El central del Real Madrid, Dean Huijsen y los centrocampistas Martin Zubimendi, del Arsenal, y Fermin, del Barcelona, inéditos en el primer encuentro, son las novedades en el once de Luis De la Fuente para el partido contra Croacia, de la segunda jornada de la Liga de Naciones.

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