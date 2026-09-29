Huijsen, Fermín y Zubimendi, titulares ante Croacia
Sevilla, 29 sep (EFE).- El central del Real Madrid, Dean Huijsen y los centrocampistas Martin Zubimendi, del Arsenal, y Fermin, del Barcelona, inéditos en el primer encuentro, son las novedades en el once de Luis De la Fuente para el partido contra Croacia, de la segunda jornada de la Liga de Naciones.
El técnico español, que ha establecido varios cambios, también incluye de inicio a Alex Baena, del Atlético Madrid y Mikel Oyarzábal, de la Real Sociedad, que salieron en la segunda parte del partido ante Inglaterra. Fuera del cuadro titular quedan Aymeric Laporte, Dani Olmo, Ferrán Torres, Nico williams y Rodri.
España sale de inicio con Unai Simon; Pubill, Huijsen, Cubarsí, Cucurella; Zubimendi, Fabián, Fermín, Baena, Oyarzábal y Lamine Yamal.