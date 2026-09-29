Huijsen, Zubimendi y Fermín, titulares con España y Modric suplente con Croacia

El técnico español, que ha establecido varios cambios, también incluye de inicio a Alex Baena, del Atlético Madrid y Mikel Oyarzábal, de la Real Sociedad, que salieron en la segunda parte del partido ante Inglaterra. Fuera del cuadro titular quedan Aymeric Laporte, Dani Olmo, Ferrán Torres, Nico williams y Rodri.
Croacia, por su parte, deja entre los suplentes a Luka Modric, que marcó el primer gol de su selección en el triunfo del sábado contra República Checa, pero mantiene a Mateo Kovacic en el once.
España sale de inicio con Unai Simon; Pubill, Huijsen, Cubarsí, Cucurella; Zubimendi, Fabián, Fermín, Baena, Oyarzábal y Lamine Yamal.
El conjunto croata arranca con Livakovic; Smolcic, Pongracic, Sutalo, Gvardiol, Perisic; Kovacic, Pasalic; Susic, Misic y Beljo.