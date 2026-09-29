Huijsen, Zubimendi y Fermín, titulares con España y Modric suplente con Croacia

Sevilla, 29 sep (EFE).- El central del Real Madrid, Dean Huijsen y los centrocampistas Martin Zubimendi, del Arsenal, y Fermin, del Barcelona, inéditos en el primer encuentro, son las novedades en el once de Luis De la Fuente para el partido de la segunda jornada de la Liga de Naciones, contra Croacia, que deja en el banquillo a Luka Modric.

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