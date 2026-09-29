Fútbol Internacional
29 de septiembre de 2026 a la - 14:50

Huijsen, Zubimendi y Fermín, titulares con España y Modric suplente con Croacia

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Sevilla, 29 sep (EFE).- El central del Real Madrid, Dean Huijsen y los centrocampistas Martin Zubimendi, del Arsenal, y Fermin, del Barcelona, inéditos en el primer encuentro, son las novedades en el once de Luis De la Fuente para el partido de la segunda jornada de la Liga de Naciones, contra Croacia, que deja en el banquillo a Luka Modric.

Por EFE
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El técnico español, que ha establecido varios cambios, también incluye de inicio a Alex Baena, del Atlético Madrid y Mikel Oyarzábal, de la Real Sociedad, que salieron en la segunda parte del partido ante Inglaterra. Fuera del cuadro titular quedan Aymeric Laporte, Dani Olmo, Ferrán Torres, Nico williams y Rodri.

Croacia, por su parte, deja entre los suplentes a Luka Modric, que marcó el primer gol de su selección en el triunfo del sábado contra República Checa, pero mantiene a Mateo Kovacic en el once.

España sale de inicio con Unai Simon; Pubill, Huijsen, Cubarsí, Cucurella; Zubimendi, Fabián, Fermín, Baena, Oyarzábal y Lamine Yamal.

El conjunto croata arranca con Livakovic; Smolcic, Pongracic, Sutalo, Gvardiol, Perisic; Kovacic, Pasalic; Susic, Misic y Beljo.