Infantino viaja a Azerbaiyán en medio de polémica por retorno de Rusia a la competición

Precisamente, Aliyev e Infantino abordaron la organización de ese torneo, al tiempo que la celebración en Azerbaiyán y Uzbekistán del Mundial sub-20 el próximo año.

El mandatario agradeció al jefe de la FIFA su apoyo al desarrollo del fútbol en el país bañado por el mar Caspio -el Sabah azerbaiyano participa en la Liga de Campeones- y le garantizó que Bakú está preparado para acoger el torneo del 22 al 30 de octubre con la participación de más de 3.000 futbolistas.

Por su parte, Infantino obsequió a Aliyev con varios regalos, incluyendo un balón y una camiseta de la FIFA con su nombre y el número 26.

En principio, la selección juvenil rusa tiene previsto acudir a dicho Mundial en lo que sería la primera participación de un equipo ruso en un torneo internacional desde la exclusión de sus selecciones y clubes en febrero de 2022 debido a la guerra en Ucrania.

Los rusos, cuyo regreso a las competiciones es apoyado por Infantino, han sido integrados en un grupo junto a Turquía, Afganistán, Sudán, Sierra Leona y Yibuti.

Por ese motivo, Kiev ha presentado una queja y llamado al boicot de la competición que se disputa en un país, Azerbaiyán, que ha criticado abiertamente la campaña militar rusa en Ucrania.