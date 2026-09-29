Martim Neto: “Ahora tenemos que ganar en casa al Celta”

“La victoria sirvió para demostrar que estamos haciendo un buen trabajo, el equipo se la merecía”, señaló el jugador luso a los medios del club ilicitano.

Neto aseguró que el equipo está “bien” y confió en que la concentración que está realizando en San Pedro del Pinatar ayude a trabajar algunos conceptos que el entrenador Martín Anselmi desea inculcar y que necesitan “mejorar”.

El centrocampista admitió que los ojos del equipo están puestos en el Celta, pero también en el trabajo de la semana, especialmente importante para todos los jugadores que llegaron tarde a la plantilla y no realizaron la pretemporada.

“Hay que estar lo más preparado posible para lo que viene”, dijo el luso, quien admitió que esta temporada le está “costando un poco más” entrar en el equipo, si bien aseguró que espera estar “lo mejor posible” para aprovecharla.