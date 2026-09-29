Médicos de cabecera "tenían todo el poder" sobre Maradona, según otra profesional acusada

"Yo tuve un primer diálogo con la doctora Cosachov en el que me dejó muy en claro que ella y Luque eran los médicos tratantes y que estaban a cargo de todas las decisiones", dijo Forlini, quien manifestó: "Ellos tenían todo el poder sobre el paciente".

Forlini es la única imputada de Swiss Medical, la empresa de medicina privada que brindó servicios durante el tratamiento domiciliario al que Maradona fue sometido durante sus últimas dos semanas de vida.

La médica está acusada de no proveer los equipos y profesionales necesarios para el tratamiento domiciliario.

"Me imputan omisiones de las cuales no recibí pedido, cómo puedo omitir algo que no se me solicitó jamás", aseguró este martes.

La médica dijo que ella no tenía ninguna potestad en el tipo de tratamiento que debía recibir Maradona, que su trabajo consistía en recibir una orden -un servicio de enfermería 24 horas y acompañantes terapéuticos- y ejecutarla.

Según quedó probado en el juicio, la enfermera Dahiana Gisela Madrid, también imputada en la causa pero juzgada en un proceso paralelo, no podía tomar los signos vitales al 'Diez', porque este no se lo permitía.

"Yo tenía una preocupación porque no estábamos pudiendo cumplir bien el servicio (de enfermería), que era controlar signos vitales y administrar medicación, entonces yo solicité una reunión donde Cosachov nos trasmitió que con controles una vez por día estaba bien", explicó la coordinadora de Swiss Medical.

Forlini, quien era el nexo entre los médicos encargados del tratamiento y la empresa, prohibió al equipo de enfermería contactar a los médicos del astro, según quedó demostrado en el juicio.

Según explicó este martes, lo hizo para "ordenar el servicio", ya que los enfermeros recibían órdenes médicas "por teléfono" y a deshora, lo que generaba un "teléfono descompuesto".

"Todos los que estudiamos Medicina lo hacemos por amor al otro y así lo hice durante 30 años. Lo que estoy transitando hace seis años es muy duro", manifestó Forlini sobre su imputación, antes de romper en llanto y agregar: "Yo no tenía intereses económicos ni personales, ningún tema de conflictos ni con la familia ni con el paciente".

Además de Luque, Cosachov y Forlini, son juzgados en este proceso el psicólogo Carlos Díaz, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, el enfermero Ricardo Almirón y el médico clínico Pedro Di Spagna; todos acusados de homicidio simple con dolo eventual.