Una gobernación brasileña ayuda clubes de fútbol que recibían aportes de casas de apuestas

El anuncio fue hecho por el gobernador de Minas Gerais, Mateus Simões, que aspira a ser reelegido el próximo domingo, cuatro días después de que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva anunciara la prohibición de las operaciones de las casas de apuestas virtuales, importantes patrocinadores del fútbol brasileño.

Simões explicó que dos empresas estatales pasarán a ser patrocinadores de los clubes al menos por este año, con un aporte de 15 millones de reales (unos 2,9 millones de dólares) al Cruzeiro y del mismo valor al Atlético Mineiro, los dos mayores clubes de Minas Gerais y que disputan el Campeonato Brasileño de primera división.

Los otros 2 millones de reales (unos 380.000 dólares) serán otorgados al América Mineiro, el tercer mayor club de la región y que disputa el Campeonato Brasileño de segunda división.

Los tres tenían millonarios contratos de patrocinio con casas de apuestas, que fueron automáticamente rescindidos con la prohibición del juego virtual.

El Atlético Mineiro tenía un contrato de patrocinio por 60 millones de reales (11,5 millones de dólares) anuales con la casa de apuestas H2Bet y el Cruzeiro uno de 43 millones de reales (unos 8,2 millones de dólares) con Betnacional.

Estos patrocinios representaban cerca del 10 % de los ingresos anuales de ambos clubes.

"El fútbol de Minas Gerais es mucho mayor que las 'bets' (empresas de apuestas virtuales). Lo que el gobierno regional puede hacer en este momento es ofrecer apoyo a los equipos que fueron perjudicados", dijo.

Las ayudas serán desembolsadas por la Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) y la Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), cuyas marcas estamparán las camisas de los clubes auxiliados.

"Convocamos a otras empresas de Minas Gerais para que también se sumen a ese apoyo a nuestro fútbol. El valor que colocamos a disposición es la tercera parte de lo que las bets les aportaban y por eso queremos sustituir los patrocinadores", dijo.

Las casas de apuestas, desde su liberalización en 2018, se convirtieron en el mayor patrocinador del fútbol en Brasil. Estampan las camisetas de la mayoría de los clubes, patrocinan los torneos, los nombres de los estadios y las transmisiones por televisión.

Los clubes que más dependían de las llamadas 'bets' eran gigantes como el Corinthians, con el 17,3 % de sus ingresos, y el Flamengo, con el 12,6 %.

Los clubes, en un manifiesto divulgado la semana pasada, defendieron el mercado regulado de apuestas y advirtieron de que, con su prohibición, "las apuestas no se acaban; es el fútbol el que se acaba".